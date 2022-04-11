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Президент відзначив державними нагородами ще 18 захисників України

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 03:15
Президент відзначив державними нагородами ще 18 захисників України
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "…готуючись до запису цього звернення, я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України.

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П’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє зв’язківців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, десять поліцейських".

Теми: Зеленськийнагороди
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