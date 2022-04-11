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Президент наградил государственными наградами еще 18 защитников Украины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 03:15
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 18 защитников Украины.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "…готовясь к записи этого обращения, я подписал указ о награждении государственными наградами наших героев. 18 защитников Украины.

Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины, трое связистов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, десять полицейских".

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Темы: Зеленскийнаграды
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