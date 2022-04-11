У Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
Понеділок, 11 квітня 2022, 04:30
У столиці Австрії на акції запалили близько тисячі свічок у пам'ять про жертв російського вторгнення в Україну.
Джерело: Укрінформ
Деталі: На площі Штефанплатц біля Собору святого Стефана у Відні у неділю ввечері відбулася акція пам’яті жертв російського вторгнення в Україну.
Під час заходу, організованого громадською організацією Unlimited Democracy, на площі в історичному центрі Відня було запалено близько тисячі свічок у пам'ять про загиблих українців.
Учасники акції скандували гасла на підтримку України та її захисників, а також кілька разів гучно заспівали український Гімн.