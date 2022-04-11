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У Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні

Ольга Глущенко Понеділок, 11 квітня 2022, 04:30
У Відні запалили тисячу свічок у пам'ять про жертв війни Росії в Україні
фото: Укрінформ

У столиці Австрії на акції запалили близько тисячі свічок у пам'ять про жертв російського вторгнення в Україну.

Джерело: Укрінформ

Деталі: На площі Штефанплатц біля Собору святого Стефана у Відні у неділю ввечері відбулася акція пам’яті жертв російського вторгнення в Україну.

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Під час заходу, організованого громадською організацією Unlimited Democracy, на площі в історичному центрі Відня було запалено близько тисячі свічок у пам'ять про загиблих українців.

Учасники акції скандували гасла на підтримку України та її захисників, а також кілька разів гучно заспівали український Гімн.

 
 

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Теми: Австріяакціївійнаукраїнці
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