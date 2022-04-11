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В Вене зажгли тысячу свечей в память о жертвах войны России в Украине

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 04:30
В Вене зажгли тысячу свечей в память о жертвах войны России в Украине
фото: Укринформ

В столице Австрии на акции зажгли около тысячи свечей в память о жертвах российского вторжения в Украину.

Источник: Укринформ

Детали: На площади Штефанплатц возле Собора святого Стефана в Вене в воскресенье вечером прошла акция памяти жертв российского вторжения в Украину.

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Во время мероприятия, организованного общественной организацией Unlimited Democracy, на площади в историческом центре Вены было зажжено около тысячи свечей в память о погибших украинцах.

Участники акции скандировали лозунги в поддержку Украины и ее защитников, а также несколько раз громко спели украинский Гимн.

 
 

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Темы: Австрияакциивойнаукраинцы
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