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Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції: офіційні результати

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 07:12
Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур виборів президента Франції: офіційні результати
фото: twitter ЄП

Чинний президент Франції Еммануель Макрон переміг у першому турі виборів глави держави, який відбувся у неділю.

Про це свідчать результати обробки 100% протоколів, наданих муніципалітетами, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Макрон набрав 27,6% голосів, що на три пункти більше, ніж на виборах п'ять років тому.

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Друге місце посіла лідерка ультраправої партії "Національне обєднання" Марін Ле Пен, за яку проголосували 23,41% виборів. Вона теж покращила свій результат у порівнянні з попередніми виборами на 2 пункти.

Третім став лівий кандидат від "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон з результатом 21,95%, і це більше, ніж йому прогнозували екзит-поли.

Решта кандидатів не набрали більше 10%, в тому числі ще один ультраправий кандидат Ерік Земмур. Певний час опитування прогнозували йому вихід у другий тур, але він набрав лише 7,05% голосів.

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Другий тур виборів, в якому змагатимуться Макрон та Ле Пен, відбудеться 24 квітня. Більшість кандидатів, що не вийшли у другий тур, закликали віддати голоси чинному президенту.

Про перебіг президентських виборів можна почитати у статті  Російський удар по Макрону: чому у французькі вибори повернулася інтрига

Теми: Франціявиборипрезидент
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