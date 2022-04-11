Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции: официальные результаты

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 07:12
Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции: официальные результаты
фото: twitter ЕП

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, предоставленных муниципалитетами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад.

Реклама:

Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. Она тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами на 2 пункта.

Третьим стал левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, и это больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы.

Остальные кандидаты не набрали более 10%, в том числе еще один ультраправый кандидат Эрик Земмур. Одно время опросы прогнозировали ему выход во второй тур, но он набрал всего 7,05% голосов.

ВИДЕО ДНЯ

Второй тур выборов, в котором сразятся Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали отдать голоса действующему президенту.

О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига

Темы: Франциявиборыпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: