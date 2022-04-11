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Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции: официальные результаты

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 07:12
фото: twitter ЕП

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, предоставленных муниципалитетами, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад.

Второе место заняла лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. Она тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами на 2 пункта.

Третьим стал левый кандидат от "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%, и это больше, чем ему прогнозировали экзит-поллы.

Остальные кандидаты не набрали более 10%, в том числе еще один ультраправый кандидат Эрик Земмур. Одно время опросы прогнозировали ему выход во второй тур, но он набрал всего 7,05% голосов.

Второй тур выборов, в котором сразятся Макрон и Ле Пен, состоится 24 апреля. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, призвали отдать голоса действующему президенту.

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О ходе президентских выборов можно почитать в статье Российский удар по Макрону: почему во французские выборы вернулась интрига

Темы: Франциявиборыпрезидент
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