Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення Російською Федерацією так званих "президентських виборів" на окупованій території Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії 10 квітня.

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що незаконні "вибори" мають на меті леґітимізувати окупацію частини суверенної території Грузії з боку РФ. Вони суперечать міжнародному праву та не мають жодних правових наслідків.

"Проведення Росією незаконного голосування на окупованих грузинських територіях на тлі продовження вторгнення російської армії на територію України може призвести до суттєвого загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря та створення подальшого підґрунтя для розв’язання нової агресії проти Грузії", - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що Україна незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

" РФ має виконати положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та відкликати визнання т.зв. "незалежності" Абхазії, Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях в Україні. Переконані, що жорсткі санкції проти РФ та їх неухильне дотримання сприятимуть якнайшвидшому відновленню територіальної цілісності як Грузії, так і України", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ.

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