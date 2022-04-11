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Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 07:58

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення Російською Федерацією так званих "президентських виборів" на окупованій території Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії 10 квітня.

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що незаконні "вибори" мають на меті леґітимізувати окупацію частини суверенної території Грузії з боку РФ. Вони суперечать міжнародному праву та не мають жодних правових наслідків.

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"Проведення Росією незаконного голосування на окупованих грузинських територіях на тлі продовження вторгнення російської армії на територію України може призвести до суттєвого загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря та створення подальшого підґрунтя для розв’язання нової агресії проти Грузії", - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що Україна незмінно підтримує суверенітет та територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

" РФ має виконати положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та відкликати визнання т.зв. "незалежності" Абхазії, Цхінвальського регіону/Південної Осетії в Грузії, а також тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях в Україні. Переконані, що жорсткі санкції проти РФ та їх неухильне дотримання сприятимуть якнайшвидшому відновленню територіальної цілісності як Грузії, так і України", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після російського вторгнення відносини України та Грузії різко загострилися через небажання засуджувати дії РФ.

Раніше уряд Грузії брехав українському посольству про переговори з РФ, намагався зупинити від’їзд добровольців до України тощо. Нещодавно між Грузією та Україною розгорівся новий конфлікт через можливий транзит для армії РФ.

Детальніше у статті - Допомога ворогу: які наслідки матиме найгостріший конфлікт між Києвом та Тбілісі.

Теми: ГрузіяМЗС
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