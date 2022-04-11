Украина осуждает проведение РФ "президентских выборов" на оккупированной территории Грузии – МИД

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение Российской Федерацией так называемых "президентских выборов" на оккупированной территории Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии 10 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

В ведомстве подчеркнули, что незаконные "выборы" преследуют цель легитимизировать оккупацию части суверенной территории Грузии со стороны РФ. Они противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий.

"Проведение Россией незаконного голосования на оккупированных грузинских территориях на фоне продолжения вторжения российской армии на территорию Украины может привести к существенному обострению ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и созданию дальнейшей основы для разрешения новой агрессии против Грузии", - говорится в заявлении.

В МИДе подчеркнули, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"РФ должна выполнить положения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и отозвать признание т.н. независимости Абхазии, Цхинвальского региона/Южной Осетии в Грузии, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях в Украине. Убеждены, что жесткие санкции против РФ и их неукоснительное соблюдение будут способствовать скорейшему восстановлению территориальной целостности как Грузии, так и Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ.

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Ранее правительство Грузии врало украинскому посольству о переговорах с РФ, пыталось остановить отъезд добровольцев в Украину и тому подобное. Недавно между Грузией и Украиной разгорелся новый конфликт из-за возможного транзита для армии РФ.

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