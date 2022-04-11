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11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 08:05

"Укрзалізниця" призначила на 11 квітня 11 додаткових евакуаційних рейсів, із них 6 – для жителів Донецької та Луганської областей. 

Джерело: Укрзалізниця, голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай 

Деталі: Донецька область: 

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10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль

14:00 - 241/242 Покровськ - Львів

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

ВІДЕО ДНЯ

17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці

11:20 - 274/273 Слов’янськ - Львів

Луганська область: 

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

Для Харкова:  

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

На Дніпро: 

08:30 - 240/239 Тернопіль - Дніпро

14:00 - 241/242 Львів - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

На Полтаву: 

22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд

На Київ: 

21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пас.

Теми: евакуаціяДонбасХарківДніпро
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