Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 08:05

"Укрзалізниця" призначила на 11 квітня 11 додаткових евакуаційних рейсів, із них 6 – для жителів Донецької та Луганської областей. 

Джерело: Укрзалізниця, голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай 

Деталі: Донецька область: 

10:00 - 240/239 Покровськ - Тернопіль

14:00 - 241/242 Покровськ - Львів

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

17:30 - 225/226 Покровськ - Чернівці

ВІДЕО ДНЯ

11:20 - 274/273 Слов’янськ - Львів

Луганська область: 

14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова

Для Харкова:  

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

На Дніпро: 

08:30 - 240/239 Тернопіль - Дніпро

14:00 - 241/242 Львів - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

На Полтаву: 

22:00 - 274/273 Львів - Полтава Півд

На Київ: 

21:30 - 236/235 Чернівці - Київ-Пас.

Теми: евакуаціяДонбасХарківДніпро
Головне сьогодні

Великий пакет військової допомоги США: більшість зброї вже в Україні – Пентагон

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в Україні

фотоРосія стягує авіацію на аеродром "Липецьк-2" – "Схеми"

фотоНе вимовив "паляниця": на Рівненщині затримали росіянина з "вибухівкою"

Україна не змінювала позиції на переговорах, але є одна відмінність – Арахамія

доповнено 21:50, фотоСБУ спіймала Медведчука

Усі новини...
евакуація
Мер Маріуполя розповів, коли і чому залишив місто
За добу 10 квітня із зони бойових дій евакуювали більше 2800 українців
Уряд Канади готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі
Останні новини
04:57
Понад €23 млрд російських активів заморозила Франція
04:01
30 країн виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін – Байден
03:28
відеоПоказали, як мотопіхотна бригада знищує ворожу техніку
03:07
Померла перша міністерка культури України
02:24
Зеленський назвав протистоянням злу слова Байдена про геноцид в Україні
02:10
Президент нагородив ще 419 військових
01:45
Великий пакет військової допомоги США: більшість зброї вже в Україні – Пентагон
01:36
Україна закінчила опалювальний сезон: скільки газу в сховищах
01:25
В усіх областях, крім Луганської, почали посівну – Шмигаль
01:05
США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні - Reuters
Усі новини...