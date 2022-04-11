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11 дополнительных эвакуационных поездов назначено на 11 апреля

Елена РощинаПонедельник, 11 апреля 2022, 08:05

"Укрзалізниця" назначила на 11 апреля 11 дополнительных эвакуационных рейсов, из них 6 – для жителей Донецкой и Луганской областей.

Источник: Укрзализныця, глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Детали: Донецкая область:

10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь

14:00 – 241/242 Покровск – Львов

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы

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11:20 – 274/273 Славянск – Львов

Луганская область:

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая

Для Харькова:

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск

На Днепр:

08:30 - 240/239 Тернополь – Днепр

14:00 - 241/242 Львов – Днепр

23:30 - 234/233 Чоп – Днепр

На Полтаву:

22:00 - 274/273 Львов – Полтава Юж.

На Киев:

21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пас.

Темы: эвакуацияДонбассХарьковДнепр
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