11 дополнительных эвакуационных поездов назначено на 11 апреля
Понедельник, 11 апреля 2022, 08:05
"Укрзалізниця" назначила на 11 апреля 11 дополнительных эвакуационных рейсов, из них 6 – для жителей Донецкой и Луганской областей.
Источник: Укрзализныця, глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай
Детали: Донецкая область:
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10:00 - 240/239 Покровск – Тернополь
14:00 – 241/242 Покровск – Львов
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
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17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы
11:20 – 274/273 Славянск – Львов
Луганская область:
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
Для Харькова:
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
На Днепр:
08:30 - 240/239 Тернополь – Днепр
14:00 - 241/242 Львов – Днепр
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр
На Полтаву:
22:00 - 274/273 Львов – Полтава Юж.
На Киев:
21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пас.