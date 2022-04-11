Росіяни можуть використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі - британська розвідка

Розвідка Великої Британії вважає, що існує висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі.

Про це йдеться у щоденному повідомленні розвідки щодо ситуації в Україні, пише "Європейська правда".

"Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", - йдеться у повідомленні в Twitter.

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Також зазначається, що у Донецькій та Луганській областях тривали російські обстріли, українські війська відбили кілька нападів, у результаті чого були знищені російські танки, машини та артилерійська техніка.

"Використання Росією некерованих бомб, що продовжується, знижує їх здатність розрізняти цілі при наведенні та завдання ударів, в той же час значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення", - йдеться у заяві.