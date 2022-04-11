Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни можуть використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі - британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 09:02

Розвідка Великої Британії вважає, що існує висока ймовірність застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Маріуполі.

Про це йдеться у щоденному повідомленні розвідки щодо ситуації в Україні, пише "Європейська правда".

"Попереднє застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього застосування в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Також зазначається, що у Донецькій та Луганській областях тривали російські обстріли, українські війська відбили кілька нападів, у результаті чого були знищені російські танки, машини та артилерійська техніка.

"Використання Росією некерованих бомб, що продовжується, знижує їх здатність розрізняти цілі при наведенні та завдання ударів, в той же час значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення", - йдеться у заяві.

Теми: МаріупользброявійнаРосія
Головне сьогодні

На станції метро в Нью-Йорку розстріляли людей

Британець, який у лавах ЗСУ обороняв Маріуполь, каже, що готові здатися в полон до росіян

Лукашенко назвав різанину у Бучі "спецоперацією англійців"

відеоКремль планував створити "народні республіки" у західних областях – СБУ

Путін назвав війну проти України "шляхетною" та неминучою

фото, відеоОкупанти розстріляли цілу родину в авто біля Макарова – трьох жінок і двох дітей

Усі новини...
Маріуполь
Росіяни викрали моряків вантажного судна у Маріуполі – Денісова
"Смерть ходила за нами слідом": історія 15-річної Альони з Маріуполя
Росіяни погрожують хімічними атаками на Маріуполь
Останні новини
17:33
У Бучі виявили 403 вбитих росіянами і приступили до ексгумації тіл з другої братської могили
17:31
Лукашенко майже випросив у Путіна звання полковника
17:27
Зеленський підписав закон про 100% гарантії депозитів на час війни
17:26
Війна проти України: Подоляк розповів про складнощі переговорів з РФ
17:14
Президент Німеччини хоче приїхати в Київ, але Зеленський не хоче його бачити - Bild
17:12
Ще рано говорити, чи у Маріуполі була хімічна атака – ОВА
17:05
На станції метро в Нью-Йорку розстріляли людей
16:54
Путін заявив, що переговори з Україною зайшли в глухий кут
16:53
"Нова пошта" відновила роботу 50% відділень
16:53
Путін назвав звірства РФ у Бучі таким самим "фейком", як хімзброя в Сирії
Усі новини...