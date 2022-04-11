Россияне могут использовать фосфорные боеприпасы в Мариуполе - британская разведка

Разведка Великобритании считает, что существует высокая вероятность применения российскими войсками фосфорных боеприпасов в Мариуполе.

Об этом говорится в ежедневном сообщении разведки по ситуации в Украине, пишет "Европейская правда".

"Предыдущее применение российскими войсками фосфорных боеприпасов в Донецкой области повышает возможность их будущего применения в Мариуполе, поскольку боевые действия за город усиливаются", - говорится в сообщении в Twitter.

Также отмечается, что в Донецкой и Луганской областях шли российские обстрелы, украинские войска отразили несколько нападений, в результате чего были уничтожены российские танки, машины и артиллерийская техника.

"Продолжающееся использование Россией неуправляемых бомб снижает их способность различать цели при наведении и нанесении ударов, в то же время значительно увеличивая риск дальнейших жертв среди гражданского населения", - говорится в заявлении.