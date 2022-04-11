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Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 09:08

За добу українські бійці знищили близько 200 російських загарбників, два ворожих літаки, три танки РФ, 5 артилерійських систем, три ракетних системи залпового вогню, 12 бойових броньованих машин, 7 безпілотників агресора та 3 військових автівки. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, дашборд "Української правди" 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 19500 осіб,
  • танків ‒ 725 од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 1923 од,
  • артилерійських систем  – 347 од,
  • РСЗВ – 111 од,
  • засоби ППО – 55 од,
  • літаків – 154 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки – 1387 од,
  • кораблі /катери – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.
  • спеціальна техніка – 25.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

 

Теми: війнаРосія
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