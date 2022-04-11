Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ
Понеділок, 11 квітня 2022, 09:08
За добу українські бійці знищили близько 200 російських загарбників, два ворожих літаки, три танки РФ, 5 артилерійських систем, три ракетних системи залпового вогню, 12 бойових броньованих машин, 7 безпілотників агресора та 3 військових автівки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, дашборд "Української правди"
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем – 347 од,
- РСЗВ – 111 од,
- засоби ППО – 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки – 1387 од,
- кораблі /катери – 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.
- спеціальна техніка – 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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