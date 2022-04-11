Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ

За добу українські бійці знищили близько 200 російських загарбників, два ворожих літаки, три танки РФ, 5 артилерійських систем, три ракетних системи залпового вогню, 12 бойових броньованих машин, 7 безпілотників агресора та 3 військових автівки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ, дашборд "Української правди"

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19500 осіб,

танків ‒ 725 од,

бойових броньованих машин ‒ 1923 од,

артилерійських систем – 347 од,

РСЗВ – 111 од,

засоби ППО – 55 од,

літаків – 154 од,

гелікоптерів – 137 од,

автомобільної техніки – 1387 од,

кораблі /катери – 7 од,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.

спеціальна техніка – 25.

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.