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Потери России в войне против Украины: еще 200 человек, два самолета, три танка, 12 ББМ

Елена РощинаПонедельник, 11 апреля 2022, 09:08

За сутки украинские бойцы уничтожили около 200 российских захватчиков, два вражеских самолета, три танка РФ, 5 артиллерийских систем, три ракетных системы залпового огня, 12 боевых бронированных машин, 7 беспилотников агрессора и 3 военных автомобиля.

Источник: Генеральный штаб ВСУ, дашборд "Украинской правды"

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 19500 человек,
  • танков ‒ 725 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
  • артиллерийских систем – 347 ед,
  • РСЗО – 111 ед,
  • средства ПВО – 55 ед,
  • самолетов – 154 ед,
  • вертолетов – 137 ед,
  • автомобильной техники – 1387 ед,
  • корабли /катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
 

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

 

Темы: войнаРосcия
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