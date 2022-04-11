Потери России в войне против Украины: еще 200 человек, два самолета, три танка, 12 ББМ
Понедельник, 11 апреля 2022, 09:08
За сутки украинские бойцы уничтожили около 200 российских захватчиков, два вражеских самолета, три танка РФ, 5 артиллерийских систем, три ракетных системы залпового огня, 12 боевых бронированных машин, 7 беспилотников агрессора и 3 военных автомобиля.
Источник: Генеральный штаб ВСУ, дашборд "Украинской правды"
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 19500 человек,
- танков ‒ 725 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
- артиллерийских систем – 347 ед,
- РСЗО – 111 ед,
- средства ПВО – 55 ед,
- самолетов – 154 ед,
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники – 1387 ед,
- корабли /катера – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.