Українці знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині – ОДА

Українські захисники знищили склад з боєкомплектом російських військ біля окупованого Новоайдару на Луганщині.

Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Facebook

Пряма мова Гайдая: "Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару.

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Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - брехня!

А в нас маленька перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей".