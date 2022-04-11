Українці знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині – ОДА
Понеділок, 11 квітня 2022, 09:35
Українські захисники знищили склад з боєкомплектом російських військ біля окупованого Новоайдару на Луганщині.
Джерело: глава ОДА Сергій Гайдай у Facebook
Пряма мова Гайдая: "Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини – Новоайдару.
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Те, що росіяни розносять по своїх сєпарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор - брехня!
А в нас маленька перемога - палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей".
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