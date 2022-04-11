Украинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА

Украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом российских войск у оккупированного Новоайдара в Луганской области.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь Гайдая: "Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины – Новоайдара.

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То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ложь!

А у нас маленькая победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей".