Украинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА
Понедельник, 11 апреля 2022, 09:35
Украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом российских войск у оккупированного Новоайдара в Луганской области.
Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Facebook
Прямая речь Гайдая: "Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины – Новоайдара.
То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилищный сектор – ложь!
А у нас маленькая победа – пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей".