На Харківщині рятувальники виявили 6 загиблих і двох постраждалих від обстрілів

За добу з 10 по 11 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виявили тіла 6 загиблих осіб, які отримали смертельні травми в результаті обстрілів, та 2 постраждалих.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Дослівно: "За добу рятувальники виявили тіла 6 загиблих осіб, які отримали смертельні травми в результаті обстрілів (Холодногірський - 2, Московський — 1, Індустріальний — 1, м. Пісочин - 2) та 2 постраждалих (Індустріальний район Харкова).

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На пожежах ДСНСники врятували 3 осіб".

Деталі: Загалом за добу рятувальники здійснили 61 оперативний виїзд, з яких: на ліквідацію пожеж – 55, зокрема пожеж, спричинених обстрілами, – 28, а також розбирання завалів – 3, допомога населенню – 3.

Пожежі через обстріли сталися майже у всіх районах Харкова

ВІДЕО ДНЯ

Найбільша пожежа виникла о 10:35 у складській будівлі, що у Київському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 1000 кв.м. Ліквідовували пожежу 3 відділення ДСНС.

О 17:29 пожежа виникла у будівлі ангарного типу, що у Харківському районі області. Площа пожежі склала близько 600 кв. Для ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС.

О 00:28 понеділка пожежа сталася на даху 9-поверхового житлового будинку у Основ’янському районі міста Харкова. Площа пожежі склала близько 200 кв.м. З верхніх поверхів рятувальниками було евакуйовано 2 чоловіка. Для ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 54 виїзди для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.