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В Харьковской области спасатели обнаружили 6 погибших и двух пострадавших от обстрелов

Елена РощинаПонедельник, 11 апреля 2022, 09:44

За сутки с 10 по 11 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС обнаружили тела 6 погибших, получивших смертельные травмы в результате обстрелов, и 2 пострадавших

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Дословно: "За сутки спасатели обнаружили тела 6 погибших, получивших смертельные травмы в результате обстрелов (Холодногорский - 2, Московский - 1, Индустриальный - 1, г. Песочин - 2) и 2 пострадавших (Индустриальный район Харькова). 

На пожарах ГСЧСники спасли 3 человека".

Детали: В общей сложности за сутки спасатели совершили 61 оперативный выезд, из которых: на ликвидацию пожаров – 55, в том числе пожаров, вызванных обстрелами, – 28, а также разбор завалов – 3, помощь населению – 3.

Пожары из-за обстрелов произошли почти во всех районах Харькова

Крупнейший пожар возник в 10:35 в складском здании Киевского района города Харькова. Площадь пожара составила около 1000 кв м. Ликвидировали пожар 3 отделения ГСЧС.

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В 17:29 пожар возник в здании ангарного типа в Харьковском районе области. Площадь пожара составила около 600 кв м. Для ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

В 00:28 пожара произошел на крыше 9-этажного жилого дома в Основянском районе города Харькова. Площадь пожара составила около 200 кв м. С верхних этажей спасателями были эвакуированы 2 человека. Для ликвидации пожара было задействовано 10 единиц техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 54 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Темы: Харьковская областьХарьковвойнаГСЧС
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