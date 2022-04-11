Влада назвала гуманітарні коридори на понеділок
Понеділок, 11 квітня 2022, 09:53
11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів з Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.
Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram
Деталі: Коридори:
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Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
ВІДЕО ДНЯ
Бердянськ – Запоріжжя.
Токмак – Запоріжжя.
- Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар – Запоріжжя.
- Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область:
Сєвєродонецьк – Бахмут.
- Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ – Бахмут.
- Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна – Бахмут.
- Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське – Бахмут.
- Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне – Бахмут.