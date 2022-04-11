Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Влада назвала гуманітарні коридори на понеділок

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 09:53
Влада назвала гуманітарні коридори на понеділок

11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів з Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Деталі: Коридори:

Реклама:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

ВІДЕО ДНЯ

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя.

  • Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя.

  • Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

 Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут.

  • Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

  • Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

  • Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут.

  • Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Теми: евакуаціягуманітаркаВерещуквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
евакуація
"Киць, будь ласка, поїхали, поки є можливість". Як цивільні наважуються вдруге виїжджати з-під Куп'янська
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: