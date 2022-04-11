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Влада назвала гуманітарні коридори на понеділок

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 09:53

11 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів з Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

Джерело: глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram

Деталі: Коридори:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Бердянськ – Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

Токмак – Запоріжжя.

  • Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя.

  • Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

 Луганська область:

Сєвєродонецьк – Бахмут.

  • Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут.

  • Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут.

  • Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське – Бахмут.

  • Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Теми: евакуаціягуманітаркаВерещуквійна
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