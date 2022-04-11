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Власти назвали гуманитарные коридоры на понедельник

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 09:53
Власти назвали гуманитарные коридоры на понедельник

11 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров из Донецкой области, Луганщины и Запорожья.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Детали: Коридоры:

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Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

ВИДЕО ДНЯ

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье.

  • Место собрания: ул. Шевченко, 5

Энергодар – Запорожье.

  • Место сбора автомобилей объявят местные власти.

 Луганская область:

Северодонецк – Бахмут.

  • Место собрания: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут.

  • Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут.

  • Место собрания: ул. Первомайская, 42

с. Горное – Бахмут.

  • Место собрания: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Темы: эвакуациягуманитаркаВерещуквойна
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