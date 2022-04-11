Власти назвали гуманитарные коридоры на понедельник
Понедельник, 11 апреля 2022, 09:53
11 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров из Донецкой области, Луганщины и Запорожья.
Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Детали: Коридоры:
Реклама:
Донецкая область:
Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).
Запорожская область:
ВИДЕО ДНЯ
Бердянск – Запорожье.
Токмак – Запорожье.
- Место собрания: ул. Шевченко, 5
Энергодар – Запорожье.
- Место сбора автомобилей объявят местные власти.
Луганская область:
Северодонецк – Бахмут.
- Место собрания: проспект Химиков, 28.
Лисичанск – Бахмут.
- Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная – Бахмут.
- Место собрания: ул. Первомайская, 42
с. Горное – Бахмут.
- Место собрания: ул. Гагарина, 13.
Рубежное – Бахмут.