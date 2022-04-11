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Колишній радник Путіна озвучив, що може зупинити Росію у війні проти України

Олена РощінаПонеділок, 11 квітня 2022, 10:29
Колишній радник Путіна озвучив, що може зупинити Росію у війні проти України
Андрій Іларіонов, фото ТАСС із "Радіо Свобода"

Колишній головний економічний радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов припускає, що "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн може зупинити війну в Україні.

Джерело: BBC News - Україна

Пряма мова: "Якщо західні країни спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... я б побився об заклад, що протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені. Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни".

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Деталі: Андрій Ілларіонов сказав, що Росія "не сприймає серйозно" погрози інших країн щодо скорочення споживання її енергоносіїв.

Він припускає, що Путін був готовий до удару по економіці РФ, що демонструє його пріоритети.

"Його територіальні амбіції, його імперські амбіції набагато важливіші за все інше, включно з засобами для існування російського населення та фінансовим становищем в країні... і навіть фінансовим станом його уряду", – сказав колишній радник Путіна.

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Чому це важливо: Попри масштабні санкції проти Росії через війну Путіна проти України, країни Європи продовжують купувати нафту й газ у країни-агресора, даючи РФ ресурс на продовження війни. Київ вважає це заохоченням до продовження наступу на Україну.

Минулого року через зростання цін на енергоносії доходи від нафти та газу дозволяли покривати 36% державних витрат Росії. Більша частина цього доходу надходить від Європейського Союзу, який імпортує близько 40% газу та 27% нафти з Росії.

Цього тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав: "Мільярд євро - саме стільки ми щодня платимо Путіну за енергію, яку він нам постачає". 

Теми: Росіявійнанафтагаз
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