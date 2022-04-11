Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывший советник Путина озвучил, что может остановить Россию в войне против Украины

Елена РощинаПонедельник, 11 апреля 2022, 10:29
Андрей Илларионов, фото ТАСС с "Радио Свобода"

Бывший главный экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов полагает, что "реальное эмбарго" на российские энергоносители со стороны западных стран может остановить войну в Украине.

Источник: BBC News - Украина

Прямая речь: "Если западные страны попытаются ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... я бы поспорил, что в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены. Это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор имеют западные страны".

Детали: Андрей Илларионов сказал, что Россия "не воспринимает серьезно" угрозы других стран по сокращению потребления ее энергоносителей.

Он считает, что Путин был готов к удару по экономике РФ, что демонстрирует его приоритеты.

"Его территориальные амбиции, его имперские амбиции гораздо важнее всего остального, включая средства для существования российского населения и финансовое положение в стране... и даже финансовое состояние его правительства", – сказал бывший советник Путина.

Почему это важно: Несмотря на масштабные санкции против России из-за войны Путина против Украины, страны Европы продолжают покупать нефть и газ у страны-агрессора, давая РФ ресурс на продолжение войны. Киев считает это поощрением продолжения наступления на Украину. 

ВИДЕО ДНЯ

В прошлом году из-за роста цен на энергоносители доходы от нефти и газа позволяли покрывать 36% государственных расходов России. Большая часть этого дохода поступает от Европейского Союза, импортирующего порядка 40% газа и 27% нефти из России.

На этой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал: "Миллиард евро – именно столько мы ежедневно платим Путину за энергию, которую он нам поставляет".

Темы: Росcиявойнанефтьгаз
Главное сегодня

видеоМарченко обратилась к Зеленскому: требует освободить Медведчука

фотоПрезиденты Польши и стран Балтии посетили Бородянку

Кремль отрекся от Медведчука: "не гражданин России"

фото, видео"Пикник в Зоне": пограничники показали следы солдат РФ на радиоактивной территории

Киев разочарован позицией Макрона по геноциду и словами о "братском" народе

Люди уезжают, город становится пустым – мэр Херсона

Все новости...
Росcия
В Мукачево демонтировали советский танк
Украинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА
Потери России в войне против Украины: еще 200 человек, два самолета, три танка, 12 ББМ
Последние новости
19:56
Количество вакансий в Киеве сократилось в 30 раз
19:25
Баканов рассказал, что ждет Медведчука
19:12
Европейские парфюмеры сталкиваются с кризисом поставок из-за войны в Украине
19:10
ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, даже подготовили "двойников" – СБУ
19:08
ФОТОПрокурор Международного уголовного суда посетил Бучу: Украина - место преступления
19:04
500 тыс. человек в мире сыграли в игру Play for Ukraine, блокирующую российские сайты
19:03
На востоке и юге Украины войска РФ готовы к наступательным действиям – Генштаб
19:02
Путин попытается стянуть на Донбасс силы, в пять раз больше украинских – The Times
19:00
Россия требует у Википедии исправить статью о Путине
18:54
Руководство МАГАТЭ может посетить Чернобыльскую АЭС 26 апреля – Минэнерго
Все новости...