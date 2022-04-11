Бывший советник Путина озвучил, что может остановить Россию в войне против Украины

Бывший главный экономический советник Владимира Путина Андрей Илларионов полагает, что "реальное эмбарго" на российские энергоносители со стороны западных стран может остановить войну в Украине.

Источник: BBC News - Украина

Прямая речь: "Если западные страны попытаются ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... я бы поспорил, что в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены. Это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор имеют западные страны".

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Детали: Андрей Илларионов сказал, что Россия "не воспринимает серьезно" угрозы других стран по сокращению потребления ее энергоносителей.

Он считает, что Путин был готов к удару по экономике РФ, что демонстрирует его приоритеты.

"Его территориальные амбиции, его имперские амбиции гораздо важнее всего остального, включая средства для существования российского населения и финансовое положение в стране... и даже финансовое состояние его правительства", – сказал бывший советник Путина.

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Почему это важно: Несмотря на масштабные санкции против России из-за войны Путина против Украины, страны Европы продолжают покупать нефть и газ у страны-агрессора, давая РФ ресурс на продолжение войны. Киев считает это поощрением продолжения наступления на Украину.

В прошлом году из-за роста цен на энергоносители доходы от нефти и газа позволяли покрывать 36% государственных расходов России. Большая часть этого дохода поступает от Европейского Союза, импортирующего порядка 40% газа и 27% нефти из России.

На этой неделе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал: "Миллиард евро – именно столько мы ежедневно платим Путину за энергию, которую он нам поставляет".