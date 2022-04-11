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Міністри ЄС обговорюють наступні кроки щодо підтримки України

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 10:40

Глави МЗС ЄС на зустрічі у понеділок обговорять, як покращити допомогу українському народу у боротьбі з вторгненням РФ, у тому числі обговорять запровадження санкцій.

Про це розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, прибувши на міністерську зустріч в Люксембурзі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Боррель відповідав на запитання, чи готовий ЄС розглянути питання щодо запровадження російського нафтового ембарго у відповідь на вторгнення Москви.

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"Санкції завжди на столі…Міністри обговорять, які подальші кроки", - сказав він журналістам.

Боррель також очікує, що війна за Донбас посилиться у найближчі дні.

Нафтове ембарго не увійшло до п’ятого пакета санкцій, який ЄС затвердив минулого тижня. Але Боррель заявляв, що це питання буде обговорюватися в понеділок на засіданні міністрів закордонних справ.

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Засідання міністрів відбувається після звірств, скоєних російськими військами в Бучі та інших українських містах, а також після ракетного удару по вокзалу Краматорська.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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