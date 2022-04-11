Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министры ЕС обсуждают следующие шаги по поддержке Украины

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 10:40

Главы МИД ЕС на встрече в понедельник обсудят, как улучшить помощь украинскому народу в борьбе с вторжением РФ, в том числе обсудят введение санкций.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибыв на министерскую встречу в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Боррель отвечал на вопрос, готов ли ЕС рассмотреть вопрос о введении российского нефтяного эмбарго в ответ на вторжение Москвы.

Реклама:

"Санкции всегда на столе…Министры обсудят, какие дальнейшие шаги", – сказал он журналистам.

Боррель также ожидает, что война за Донбасс усилится в ближайшие дни.

Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций, утвержденный ЕС на прошлой неделе. Но Боррель заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на заседании министров иностранных дел.

ВИДЕО ДНЯ

Заседание министров проходит после зверств, совершенных российскими войсками в Буче и других украинских городах, а также после ракетного удара по вокзалу Краматорска.

Темы: ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
ЕС
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: