Министры ЕС обсуждают следующие шаги по поддержке Украины

Главы МИД ЕС на встрече в понедельник обсудят, как улучшить помощь украинскому народу в борьбе с вторжением РФ, в том числе обсудят введение санкций.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибыв на министерскую встречу в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Боррель отвечал на вопрос, готов ли ЕС рассмотреть вопрос о введении российского нефтяного эмбарго в ответ на вторжение Москвы.

"Санкции всегда на столе…Министры обсудят, какие дальнейшие шаги", – сказал он журналистам.

Боррель также ожидает, что война за Донбасс усилится в ближайшие дни.

Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций, утвержденный ЕС на прошлой неделе. Но Боррель заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в понедельник на заседании министров иностранных дел.

Заседание министров проходит после зверств, совершенных российскими войсками в Буче и других украинских городах, а также после ракетного удара по вокзалу Краматорска.