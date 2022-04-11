За добу на Харківщині від обстрілів росіян загинули 11 людей, серед них – 7-річна дитина

Минулої доби російські окупанти завдали близько 66 ударів по Харкову та населених пунктах області, 11 людей загинули, 14 отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За добу російські війська нанесли близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі.

Внаслідок обстрілів росіян постраждали цивільні - 11 загиблих, серед них - 7-річна дитина, 14 поранених. Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених".

Деталі: Синєгубов зазначає, що по області спостерігається активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "Орлан".

Також було зафіксовано активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні.

Очільник ОВА просить громадян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів, триматися подалі та за можливості сховатися в укриття.

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"Не намагайтеся самотужки ліквідувати вибухові предмети, одразу телефонуйте 101", - наголосив він.