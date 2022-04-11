Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу на Харківщині від обстрілів росіян загинули 11 людей, серед них – 7-річна дитина

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 10:55
результат ворожого обстрілу на Харківщині. ілюстративне фото прокуратури

Минулої доби російські окупанти завдали близько 66 ударів по Харкову та населених пунктах області, 11 людей загинули, 14 отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "За добу російські війська нанесли близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі.

Внаслідок обстрілів росіян постраждали цивільні - 11 загиблих, серед них - 7-річна дитина, 14 поранених. Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених".

Деталі: Синєгубов зазначає, що по області спостерігається активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "Орлан".

Також було зафіксовано активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні.

Очільник ОВА просить громадян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів, триматися подалі та за можливості сховатися в укриття.

ВІДЕО ДНЯ

"Не намагайтеся самотужки ліквідувати вибухові предмети, одразу телефонуйте 101", - наголосив він.

Теми: Харківвійна
Головне сьогодні

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Путін спробує стягнути на Донбас сили, вп'ятеро більше за українські – The Times

відеоМарченко звернулась до Зеленського: вимагає звільнити Медведчука

фотоПрезиденти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку

Усі новини...
Харків
На Харківщині рятувальники виявили 6 загиблих і двох постраждалих від обстрілів
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
На Харків скидають бомби на парашутах
Останні новини
22:43
Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком
22:38
Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів
22:36
У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів
22:28
Кличко підтримав перейменування станцій метро: розгляне Київрада
22:26
У Зеленського розповіли, за яких умов будуть раді бачити президента Німеччини в Києві
22:14
МВС: Йдуть перемовини про обмін 169 військових Нацгвардії
22:12
Звернення "паломниці": як українці реагують на відео Оксани Марченко
22:00
Чеські дипломати повернулися до Києва
21:57
фото Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради
21:57
фотоХарків: росіяни обстріляли Немишлянський район, є загиблі й поранені
Усі новини...