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За сутки на Харьковщине от обстрелов россиян погибли 11 человек, среди них - 7-летний ребенок

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 10:55
результат вражеских обстрелов в Харьковской области. иллюстративное фото прокуратуры

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли около 66 ударов по Харькову и населенным пунктам области, 11 человек погибли, 14 получили ранения.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "За сутки российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре.

В результате обстрелов россиян пострадали гражданские - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых".

Детали: Синегубов отмечает, что по области наблюдается активность вражеских летательных аппаратов для разведки. За сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан".

Также было зафиксировано активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому они еще опаснее.

Руководитель ОВА просит граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие.

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"Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывные предметы, сразу звоните по телефону 101", - подчеркнул он.

Темы: Харьковвойна
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