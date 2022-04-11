Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки на Харьковщине от обстрелов россиян погибли 11 человек, среди них - 7-летний ребенок

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 10:55
За сутки на Харьковщине от обстрелов россиян погибли 11 человек, среди них - 7-летний ребенок
результат вражеских обстрелов в Харьковской области. иллюстративное фото прокуратуры

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли около 66 ударов по Харькову и населенным пунктам области, 11 человек погибли, 14 получили ранения.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "За сутки российские войска нанесли около 66 ударов из артиллерии, минометов, РСЗО. Пострадали Салтовка, Пятихатки, Холодная Гора, Песочин, Золочев, Балаклея, Дергачи. Спасатели ликвидировали пожары в домах, складских помещениях и другой гражданской инфраструктуре.

Реклама:

В результате обстрелов россиян пострадали гражданские - 11 погибших, среди них - 7-летний ребенок, 14 раненых. Медики Харьковщины оказывают необходимую медицинскую помощь и борются за жизнь раненых".

Детали: Синегубов отмечает, что по области наблюдается активность вражеских летательных аппаратов для разведки. За сутки ВСУ уничтожили вражеский "Орлан".

Также было зафиксировано активное использование оккупантами мин отложенного действия. Они не срабатывают сразу, только когда их заденет человек или сработает другой фактор движения. Поэтому они еще опаснее.

ВИДЕО ДНЯ

Руководитель ОВА просит граждан быть очень осторожными, не подходить к объектам, держаться подальше и по возможности спрятаться в укрытие.

"Не пытайтесь самостоятельно ликвидировать взрывные предметы, сразу звоните по телефону 101", - подчеркнул он.

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: