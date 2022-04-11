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У Зеленського назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 11:54

Дипломатичний радник президента Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, заступник глави ОПУ Ігор Жовква вважає, що вступ України до ЄС станеться у найближчі роки і точно не триватиме "п’ятирічки".

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років", - заявив, зокрема, дипломат.

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Ігор Жовква визнав, що не всі держави ЄС готові до цього рішення, але запевнив, що переговори дають результат.

"На жаль, не всі країни однаково думають, але точно можна говорити, що жодна країна ЄС не проти. І кожна країна має позитивну динаміку щодо ставлення до вступу України. Хоча швидкість цієї динаміки трошки різна", - пояснив він.

Представник Банкової відмовився публічно прогнозувати орієнтовний рік вступу, пояснивши, що на цьому етапі "на жаль, не все залежить від нас". Утім, він вважає виключеним, що переговори розтягнуться надовго.

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"Точно не десятиріччя і не п’ятирічки. Українці, солдати на передовій, цивільні, які зараз під обстрілами, діти, які хочуть жити в європейській Україні – не дозволять нам цього. Йдеться про роки", - наголосив він.

Він також визнав, що Україні доведеться пройти всі етапи переговорів та провести реформи, але запевнив, що Україна зможе це зробити: "Понад те, попри війну, наша секторальна інтеграція до ЄС навіть пришвидшилася. Приклад – приєднання України до єдиної енергосистеми ЄС. Ми це зробили достроково, за півтора року до плану".

Як відомо, уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні

Повністю пояснення Ігоря Жовкви дивіться у відеоінтерв’ю "Україна отримала документи від ЄС. Коли буде вступ? Чи не заблокує Угорщина?"

Теми: ЄСєвроінтеграціяЗеленськийУкраїна
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