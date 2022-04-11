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У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 11:54

Дипломатический советник президента Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква считает, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы и точно не продлится "пятилетки".

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Наше вступление в ЕС точно будет в течение ближайших лет", - заявил, в частности, дипломат.

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Игорь Жовква признал, что не все государства ЕС готовы к этому решению, но заверил, что переговоры приносят результат.

"К сожалению, не все страны одинаково думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики разная", - пояснил он.

Представитель Банковой отказался публично прогнозировать ориентировочный год вступления, объяснив, что на этом этапе "к сожалению, не все зависит от нас". Впрочем, он не считает, что переговоры растянутся надолго.

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"Точно не десятилетия и не пятилетки. Украинцы, солдаты на передовой, гражданские, которые сейчас под обстрелами, дети, которые хотят жить в европейской Украине – не позволят нам этого. Речь идет о годах", - подчеркнул он.

Он также признал, что Украине придется пройти все этапы переговоров и провести реформы, но заверил, что Украина сможет это сделать: "Более того, несмотря на войну, наша секторальная интеграция в ЕС даже ускорилась. Пример – присоединение Украины к единой энергосистеме ЕС. Мы это сделали досрочно, за полтора года до плана".

Как известно, правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Полностью объяснения Игоря Жовквы смотрите в видеоинтервью "Украина получила документы от ЕС. Когда будет вступление? Не заблокирует ли Венгрия?"

Темы: ЕСевроинтеграцияЗеленскийУкраина
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