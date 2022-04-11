Глава МЗС Німеччини: Україні швидко потрібна зброя

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні терміново потрібна військова підтримка, щоб мати можливість захищатись від атак Росії.

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Зрозуміло одне: Україні потрібно більше військових засобів особливо важкого озброєння. Зараз не час для виправдань", - заявила Бербок.

Міністр додала, що є численні докази військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Нагадаємо, у Бундестазі запропонували країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість поставок німецьких бронетранспортерів Marder.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.