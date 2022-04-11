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Глава МЗС Німеччини: Україні швидко потрібна зброя

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 12:08

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україні терміново потрібна військова підтримка, щоб мати можливість захищатись від атак Росії.

Про це вона заявила перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Зрозуміло одне: Україні потрібно більше військових засобів особливо важкого озброєння. Зараз не час для виправдань", - заявила Бербок.

Міністр додала, що є численні докази військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

Нагадаємо, у Бундестазі запропонували країнам Східної Європи постачати Україні радянське озброєння замість поставок німецьких бронетранспортерів Marder.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що Україна має намір закупити німецькі бойові машини піхоти Marder безпосередньо у виробника – компанії Rheinmetall.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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