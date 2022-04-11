Глава МИД Германии: Украине быстро нужно оружие
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине срочно нужна военная поддержка, чтобы защититься от атак России.
Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
"Понятно одно: Украине нужно больше военных средств особо тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий", – заявила Бербок.
Министр добавила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.
Напомним, в Бундестаге предложили странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров Marder.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.