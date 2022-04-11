Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: Украине быстро нужно оружие

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 12:08

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине срочно нужна военная поддержка, чтобы защититься от атак России.

Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Понятно одно: Украине нужно больше военных средств особо тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий", – заявила Бербок.

Реклама:

Министр добавила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Напомним, в Бундестаге предложили странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров Marder.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Германия
Дело о покушении на 10-летнего украинца в Германии могут закрыть из-за новых деталей
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания хотят совместно разработать танк
В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: