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Глава МИД Германии: Украине быстро нужно оружие

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 12:08

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украине срочно нужна военная поддержка, чтобы защититься от атак России.

Об этом она заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Понятно одно: Украине нужно больше военных средств особо тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий", – заявила Бербок.

Министр добавила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Напомним, в Бундестаге предложили странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров Marder.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя – компании Rheinmetall.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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