Російські солдати відмовляються йти на передову в Україні – перехоплення СБУ

Солдати Російської Федерації відмовляються йти у наступ в Україні та саботують накази керівництва, їх не лякає навіть в'язниця – вони вірять, що без воєнного стану їх не посадять.

Джерело: перехоплення розмови російського військовослужбовця з матір'ю, опубліковане Службою безпеки України

Дослівно СБУ: "Деякі з їхніх підрозділів уже на межі бунту. Про це свідчать численні перехоплення СБУ. Ось як у цій розмові "відповідача" з матір'ю. Воїн із Краснодарського краю каже, що йому набридло "сидіти, дивитися, як по нас б'ють, а ми у відповідь нічого не можемо зробити".

Деталі: Чоловік у розмові скаржиться, що про його підрозділ говорять як про "смертний полк", бо в ньому найбільше загиблих.

Він повідомив матері, що відмовився йти на передову, бо не хоче померти, і більшість його товаришів теж відмовилися.

Ціла "делегація" умовляла і соромила російських військовослужбовців, погрожувала судом, але ні полковник, ні священик не змогли переконати військових, що "Родіна не забуде" їх.

Командування не змогло пояснити, заради чого солдати воюють в Україні, які цілі.

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Військові нібито плюнули під ноги командуванню та пішли зі зброєю, відмовившись іти в атаку. Охороняють командний пункт натомість.

Пряма мова: "Я у відмову сьогодні пішов… від передової. Відмовився виконувати завдання. Там сьогодні як тільки не агітували: ви ганьба, боягузи, як ви буде дітей виховувати, як ви будете в очі батькам дивитися… Я кажу: фаршем бути я не хочу (…).

Ми на охороні командного пункту. Нас від сили з, мабуть, 150-ти таких, як я, людей 130.

Хто нас засудить? У нас що, у країні якесь становище запровадили, чи що? Це максимум загрожує звільненням".

Аудіо: Обережно, на записі ненормативна лексика.