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Российские солдаты отказываются идти на передовую в Украине – перехват СБУ

Елена РощинаПонедельник, 11 апреля 2022, 12:07
СБУ

Солдаты Российской Федерации отказываются идти в наступление в Украине и саботируют приказы руководства, их не пугает даже тюрьма – они верят, что без военного положения их не посадят. 

Источник: перехват разговора российского военнослужащего с матерью, опубликованный Службой безопасности Украины

Дословно СБУ: "Некоторые из их подразделений уже на грани бунта. Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ. Вот как в этом разговоре "ответчика" с матерью. Воин из Краснодарского края говорит, что ему надоело "сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать".

Детали: Мужчина в разговоре жалуется, что о его подразделении говорят, как о "смертном полку", потому что в нем больше всего погибших.

Он сообщил матери, что отказался идти на передовую, потому что не хочет умереть, – и большинство его товарищей тоже отказались. 

Целая "делегация" уговаривала и срамила российских военнослужащих, угрожала судом, но ни полковник, ни священник не смогли убедить военных, что Родина их не забудет.

Командование не смогло объяснить, ради чего солдаты воюют в Украине, какие цели. 

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Военные якобы плюнули под ноги командованию и ушли с оружием, отказавшись идти в атаку. Охраняют командный пункт вместо того. 

Прямая речь: "Я в отказ сегодня ушел… от передовой. Отказался выполнять поставленніе задачи. Там сегодня как только не агитировали: вы позор, трусы, как вы будете воспитывать детей, как вы будете смотреть в глаза родителям… Я говорю: фаршем быть я не хочу (…).

Мы на охране командного пункта. Нас от силы из, наверное, 150-ти таких как я человек 130. 

Кто нас осудит? У нас что, в стране какое-то положение ввели, что ли? Это максимум грозит увольнением". 

Аудио: Осторожно, ненормативная лексика.

Темы: Росcиявойна
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