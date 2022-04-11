Зеленський попросив зброю у Південної Кореї: Стоїть питання про виживання

Президент Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати допомогу постачанням зброї.

Джерело: глава держави, звертаючись до парламенту Південної Кореї 11 квітня

Пряма мова: "Ми потребуємо систем протиповітряної оборони, потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас.

У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя

І коли стоїть питання про виживання у війні, направленій на повне пікорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко.

Потрібно допомагати. Надати необхідну зброю Україні – означає не тільки врятувати життя наших людей, не тільки дати нам можливість деблокувати наші міста (зокрема наш багатостраждальний Маріуполь), але й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії".