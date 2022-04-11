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Зеленский попросил оружие у Южной Кореи: Стоит вопрос о выживании

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 13:20
Зеленский попросил оружие у Южной Кореи: Стоит вопрос о выживании
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал Южную Корею оказать помощь Украине в войне с российским агрессором поставками оружия.

Источник: глава государства, обращаясь к парламенту Южной Кореи 11 апреля

Прямая речь: "Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, нуждаемся в самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас.

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У вас есть это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие.

И когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное покорение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила снабжения оружием нужно пересматривать и действовать быстро.

Надо помогать. Предоставить необходимое оружие Украине – значит не только спасти жизнь наших людей, не только дать нам возможность деблокировать наши города (в частности, наш многострадальный Мариуполь), но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии".

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Темы: войнаЗеленскийоружиеЮжная Корея
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