Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харків: на подвір’ях знаходять міни уповільненої дії

Ірина БалачукПонеділок, 11 квітня 2022, 13:45
Тут і далі фото з Telegram Синєгубова

У різних районах Харкова – на вулицях та подвір’ях – почали знаходити міни уповільненої дії.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Увага, жителі Харкова! У різних районах міста фіксуємо міни уповільненої дії. Це Індустріальний район, Київський, Немишлянський та ін.  

Боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, вагою близько 1,5 кг. Фіксуємо по подвір'ях житлових будинків та вулицях".

 

Деталі: Він додав, що рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідовувати.

 

Голова області закликав мешканців у жодному разі не брати боєприпаси в руки, не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно.

Про всі небезпечні знахідки треба негайно повідомляти за номером 101.

Синєгубов також просить жителів без нагальної потреби не виходити з укриттів, бо міни можуть вибухати  в будь-який момент.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківвійна
Головне сьогодні

Глава Думи РФ заявив, що Зеленський відповість, якщо щось станеться з Медведчуком

Зеленський щодо Штайнмаєра: звернення не отримували, хочемо бути серед друзів

У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

США виділяють ще 800 млн доларів на зброю для України: артилерію, бронетехніку, гелікоптери

Російська армія погрожує завдати ракетних ударів по Києву: кажуть "раніше не робили такого"

відеоОхоронець Медведчука розповів, як той тікав з-під арешту і ховався в Києві

Усі новини...
Харків
За добу на Харківщині від обстрілів росіян загинули 11 людей, серед них – 7-річна дитина
На Харківщині рятувальники виявили 6 загиблих і двох постраждалих від обстрілів
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
Останні новини
00:56
В Україні відновили практичний іспит для водіїв на категорію "В"
00:39
Франція надала Україні військову допомогу вже на 100 млн євро
00:19
Укрзалізниця отримала Starlink
23:53
США з високою вірогідністю офіційно визнає дії РФ геноцидом – Нуланд
23:47
США ділитимуться з Україною розвідданими для ураження цілей в Криму і на Донбасі – WSJ
23:32
Президент Литви переконував Зеленського, що альтернатива НАТО Україні не потрібна
23:18
Росіяни почали "мобілізацію" на окупованих територіях півдня України – Зеленський
23:13
Ле Пен знову каже про легітимність "референдуму" 2014 року в окупованому Криму
23:13
Україна отримає кредит від Канади
23:02
На відвертих фото заробляють мільйони для армії. Як рух Теронліфанс допомагає ЗСУ
Усі новини...