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Харків: на подвір’ях знаходять міни уповільненої дії

Ірина БалачукПонеділок, 11 квітня 2022, 13:45
Харків: на подвір’ях знаходять міни уповільненої дії
Тут і далі фото з Telegram Синєгубова

У різних районах Харкова – на вулицях та подвір’ях – почали знаходити міни уповільненої дії.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Увага, жителі Харкова! У різних районах міста фіксуємо міни уповільненої дії. Це Індустріальний район, Київський, Немишлянський та ін.  

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Боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, вагою близько 1,5 кг. Фіксуємо по подвір'ях житлових будинків та вулицях".

 

Деталі: Він додав, що рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідовувати.

 

Голова області закликав мешканців у жодному разі не брати боєприпаси в руки, не підходити до них та не намагатися ліквідувати самостійно.

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Про всі небезпечні знахідки треба негайно повідомляти за номером 101.

Синєгубов також просить жителів без нагальної потреби не виходити з укриттів, бо міни можуть вибухати  в будь-який момент.

Теми: Харківвійна
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