Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьков: во дворах находят мины замедленного действия

Ирина БалачукПонедельник, 11 апреля 2022, 13:45
Здесь и дальше фото из Telegram Синегубова

В разных районах Харькова – на улицах и во дворах – начали находить мины замедленного действия.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Внимание, жители Харькова! В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и т.д.

Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 кг. Фиксируем во дворах жилых домов и на улицах".

 

Детали: Он добавил, что спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать.

 

Глава области призвал жителей ни в коем случае не брать боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно.

Обо всех опасных находках следует немедленно сообщать по номеру 101.

ВИДЕО ДНЯ

Синегубов также просит жителей без необходимости не выходить из укрытий, так как мины могут взрываться в любой момент.

Темы: Харьковвойна
Главное сегодня

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

Российская армия угрожает нанести ракетные удары по Киеву: говорят "ранее не делали такого"

видеоОхранник Медведчука рассказал, как тот сбегал из-под ареста и скрывался в Киеве

Все новости...
Харьков
За сутки на Харьковщине от обстрелов россиян погибли 11 человек, среди них - 7-летний ребенок
В Харьковской области спасатели обнаружили 6 погибших и двух пострадавших от обстрелов
11 дополнительных эвакуационных поездов назначено на 11 апреля
Последние новости
00:56
В Украине возобновили практический экзамен для водителей на категорию "В"
00:39
Франция предоставила Украине военную помощь уже на 100 млн евро
00:19
Укрзализныця получила Starlink
23:53
США с высокой вероятностью официально признает действия РФ геноцидом – Нуланд
23:47
США будут делится с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – WSJ
23:32
Президент Литвы убеждал Зеленского, что альтернатива НАТО Украине не нужна
23:18
Россияне начали "мобилизацию" на оккупированных территориях юга Украины – Зеленский
23:13
Ле Пен снова говорит о легитимности "референдума" в 2014 году в оккупированном Крыму
23:13
Украина получит кредит от Канады
23:02
На откровенных фото зарабатывают миллионы для армии. Как движение Теронлифанс помогает ВСУ
Все новости...