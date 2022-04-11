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Харьков: во дворах находят мины замедленного действия

Ирина БалачукПонедельник, 11 апреля 2022, 13:45
Харьков: во дворах находят мины замедленного действия
Здесь и дальше фото из Telegram Синегубова

В разных районах Харькова – на улицах и во дворах – начали находить мины замедленного действия.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Внимание, жители Харькова! В разных районах города фиксируем мины замедленного действия. Это Индустриальный район, Киевский, Немышлянский и т.д.

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Боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера весом около 1,5 кг. Фиксируем во дворах жилых домов и на улицах".

 

Детали: Он добавил, что спасатели продолжают выявлять такие мины и ликвидировать.

 

Глава области призвал жителей ни в коем случае не брать боеприпасы в руки, не подходить к ним и не пытаться ликвидировать самостоятельно.

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Обо всех опасных находках следует немедленно сообщать по номеру 101.

Синегубов также просит жителей без необходимости не выходить из укрытий, так как мины могут взрываться в любой момент.

Темы: Харьковвойна
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