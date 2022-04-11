Кремль: Вступ Фінляндії і Швеції в НАТО не принесе безпеку в Європу

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що наміри Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО не принесуть безпеки до європейського регіону.

Коментар Пєскова наводить радіо "Маяк", повідомляє "Європейська правда".

"Сам по собі Альянс є швидше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той Альянс, який забезпечує мир та стабільність. Подальше розширення Альянсу не принесе додатково безпеку на європейський континент", - заявив Пєсков.

Раніше видання Times з посиланням на джерела повідомило, що Швеція та Фінляндія мають намір приєднатися до НАТО вже цього літа. Відповідні обговорення вже ведуться між владою цих двох країн та Альянсом.

Очікується, що заявка Фінляндії буде подана у червні, а за нею піде Швеція.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін раніше заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто після міністерської зустрічі в Брюсселі заявив, що Фінляндія уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про вступ до НАТО у найближчі тижні.

Детальніше читайте у статті - Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО