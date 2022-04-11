Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 13:50

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не принесут безопасности в европейский регион.

Комментарий Пескова приводит радио "Маяк", сообщает "Европейская правда".

"Сам по себе Альянс, скорее, инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент", - заявил Песков.

Ранее издание Times со ссылкой на источник сообщило, что Швеция и Финляндия намерены присоединиться к НАТО уже этим летом. Соответствующие обсуждения уже ведутся между властями этих двух стран и Североатлантическим союзом.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует Швеция.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро, и лучше - этой весной.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто после министерской встречи в Брюсселе заявил, что Финляндия уточнит следующие шаги по возможному решению вступления в НАТО в ближайшие недели.

Подробнее читайте в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ФинляндияШвецияНАТОПутин
Главное сегодня

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

Российская армия угрожает нанести ракетные удары по Киеву: говорят "ранее не делали такого"

видеоОхранник Медведчука рассказал, как тот сбегал из-под ареста и скрывался в Киеве

Все новости...
Финляндия
"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ
Финляндия готова быстро отказаться от газа и нефти из России – премьер
В правительствах Финляндии и Швеции опровергли слухи о возможном оборонном альянсе
Последние новости
01:16
Нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая – Reuters
01:10
День замороженных активов, инфляции и дефицита: экономические итоги
00:56
В Украине возобновили практический экзамен для водителей на категорию "В"
00:39
Франция предоставила Украине военную помощь уже на 100 млн евро
00:19
Укрзализныця получила Starlink
23:53
США с высокой вероятностью официально признает действия РФ геноцидом – Нуланд
23:47
США будут делится с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – WSJ
23:32
Президент Литвы убеждал Зеленского, что альтернатива НАТО Украине не нужна
23:18
Россияне начали "мобилизацию" на оккупированных территориях юга Украины – Зеленский
23:13
Ле Пен снова говорит о легитимности "референдума" в 2014 году в оккупированном Крыму
Все новости...