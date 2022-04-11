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Кремль: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 13:50

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерения Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не принесут безопасности в европейский регион.

Комментарий Пескова приводит радио "Маяк", сообщает "Европейская правда".

"Сам по себе Альянс, скорее, инструмент, заточенный на конфронтацию. Это не тот Альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение Альянса не принесет дополнительно безопасность на европейский континент", - заявил Песков.

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Ранее издание Times со ссылкой на источник сообщило, что Швеция и Финляндия намерены присоединиться к НАТО уже этим летом. Соответствующие обсуждения уже ведутся между властями этих двух стран и Североатлантическим союзом.

Ожидается, что заявка Финляндии будет подана в июне, а за ней последует Швеция.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро, и лучше - этой весной.

Министр иностранных дел Пекка Хаависто после министерской встречи в Брюсселе заявил, что Финляндия уточнит следующие шаги по возможному решению вступления в НАТО в ближайшие недели.

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Подробнее читайте в статье Финляндия отказывается от нейтральности: как агрессия РФ толкает страну к вступлению в НАТО

Темы: ФинляндияШвецияНАТОПутин
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