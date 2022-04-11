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Окупанти використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ – СБУ

Роман ПетренкоПонеділок, 11 квітня 2022, 14:41

Російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій, повідомляє Служба безпеки.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-меседжер. Росіяни обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдат діяли напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його "заспокоїли": мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

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Теми: СБУдітивійнаРосія
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