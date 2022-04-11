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Оккупанты используют украинских детей для разведки позиций ВСУ – СБУ

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 14:41
Оккупанты используют украинских детей для разведки позиций ВСУ – СБУ

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки наших военных позиций, сообщает Служба безопасности.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Россияне обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

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Тем временем в Луганской области двое российских солдат действовали напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

Благодаря вмешательству силовиков, ребята не успели передать информацию врагу.

Темы: СБУдетивойнаРосcия
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