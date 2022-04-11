Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты используют украинских детей для разведки позиций ВСУ – СБУ

Роман ПетренкоПонедельник, 11 апреля 2022, 14:41

Российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки наших военных позиций, сообщает Служба безопасности.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Россияне обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

Тем временем в Луганской области двое российских солдат действовали напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

Благодаря вмешательству силовиков, ребята не успели передать информацию врагу.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУдетивойнаРосcия
Главное сегодня

фото, видео"Пикник в Зоне": пограничники показали следы солдат РФ на радиоактивной территории

Киев разочарован позицией Макрона по геноциду и словами о "братском" народе

Люди уезжают, город становится пустым – мэр Херсона

В МВД озвучили предпосылки обмена Медведчука, в РФ отреагировали

Макрон отказался назвать действия РФ В Украине геноцидом и добавил, что украинцы и россияне – "братья"

фотоВСУ просят помощи: хотят лишить оккупантов связи

Все новости...
СБУ
Военные РФ видят два пути из Украины и прощаются с родными – перехват 
Агрессор рассылает вирус от имени СБУ – предупреждение спецслужбы
СБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, умерших в Донецкой области
Последние новости
16:36
Как кремлевские власти десятилетиями работали с коллаборантами – ЧЕСТНО
16:30
Казахстан отказался от военных парадов ко Дню Победы 9 мая этого года
16:28
Международное энергетическое агентство прогнозирует падение добычи нефти в РФ из-за санкций
16:22
Как начать говорить на украинском – советы языкового омбудсмена
16:14
Кремль отрекся от Медведчука: "не гражданин России"
16:03
Шольц озадачен отказом Киева принять Штайнмайера, сам поездку пока не планирует
16:03
Из харьковского экопарка Фельдмана эвакуировали всех животных – мэрия Днепра
15:57
ФОТОЖитомирская область: в результате ракетного удара по Чуднову выбило окна и двери домов
15:55
Заставить Россию заплатить военные репарации: о чем говорят юристы и мировой опыт
15:46
Россияне убили 7 человек на Херсонщине, а затем взорвали дом с их телами
Все новости...