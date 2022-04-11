Фейкові сторінки Путіна та групи "суперфанатів": як пропаганда РФ обробляє Facebook

У Facebook створено численні "пропутінські" групи, що прославляють Росію та її президента і намагаються створити їм позитивний імідж у різних куточках світу.

Джерело: дослідження BBC та Інституту стратегічного діалогу (ISD)

Дослівно BBC: "Вторгнення Росії в Україну було широко засуджено в багатьох частинах світу, але мережа груп у Facebook, якими керують люди з незрозумілими мотивами, хотіла б змінити уявлення про лідера країни.

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Мільйони людей переглянули пости, присвячені зображенню президента Володимира Путіна усміхненим, доброзичливим і миролюбним.Це – суперфанати Путіна".

Деталі: Експерти з Інституту стратегічного діалогу (ISD) визначили 10 пропутінських громадських груп, які можуть похвалитися такими іменами, як "Владимир Путин – лидер всего мира".

Групи налічують понад 650 000 членів. Вони отримали понад 100 000 нових членів з початку вторгнення 24 лютого.

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Ці групи доволі популярні й активні: за останній місяць дослідники нарахували 16 500 дописів, отримали понад 3,6 мільйона взаємодій. Там постять фотографії та повідомлення, які прославляють Путіна різними мовами, зокрема англійською, російською, фарсі, арабською та кхмерською.

Одна з Facebook-груп із назвою "Владимир Путин – лидер всего мира" (російською)

Загальна мета груп, схоже, полягає в тому, щоб пропагувати Путіна як героя, що протистоїть Заходу із величезною міжнародною підтримкою.

На знімках часто видно, як російський лідер "впевнено ходить, тримає цуценят, з тугою дивиться в камеру, віддає честь військам і їздить верхи на безлічі диких тварин, включаючи ведмедів і левів".

Багато шанувальників, зазначених як адміністратори груп, мають дублікати облікових записів під тим же ім’ям, що є порушенням правил Facebook. Дослідники знайшли щонайменше 100 таких акаунтів у мережі.

Провідний дослідник Мустафа Аяд називає цю практику прикладом "астротурфінгу" – онлайн-операції, що включає кілька облікових записів, яка помилково створює враження ширшої підтримки серед населення, створює штучну громадську думку.

Кампанія зі створення видимості широкої підтримки Путіна і Кремля на тлі вторгнення спирається на недостовірні акаунти, йдеться у звіті ISD.

Адміністраторами груп є люди з різних країн, які пишуть різними мовами. Вони або були не доступні для коментарів, або не відповіли на запитання дослідників ISD.

Дослідники не бачать явного зв’язку цих користувачів із російською владою, але не виключають його.

Крім того, дослідники виявили у Facebook фейкові акаунти Володимира Путіна, тоді як російський президент, за твердженням Кремля, не користується соцмережами. За словами його речника, Путіну не потрібні соцмережі, бо "не дають йому нічого, чого він ще не має".

Одна зі сторінок із назвою Vladimir Putin мала понад 3 мільйони підписників, поки її не видалили за видачу себе за іншу особу невдовзі після вторгнення в Україну в кінці лютого.

Значна кількість її підписників – понад 700 000 – приєдналася під час пандемії, коли на сторінці розповідалося про російські вакцини проти Covid.

Нещодавно на цій сторінці були розміщені аргументи Кремля за війну проти України – і багато хто з коментаторів вважав, що вона містить щирі слова російського президента.

Незабаром після вторгнення на сторінці було оголошено, що метою "операції" є "миротворча діяльність... спрямована лише на демілітаризацію сусідньої країни". Цим повідомленням поділилися та поставили лайк понад 200 000 разів.

Сторінка навіть тегала користувачів, яких дослідники вважають "суперфанами Путіна", Хто за нею стоїть – невідомо, адміністратори нібито знаходяться в Росії та Латвії.

Дослідниця лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) Ніка Алексєєва вважає, що такі сторінки "можуть допомогти зміцнити громадську підтримку в іноземних країнах для російської так званої "військової операції в Україні", якщо їх не припиняють популярні соціальні мережі".

DFRLab задокументував, як одна публікація в акаунті імітатора Путіна арабською сплачувала за рекламу, націлену на користувачів у кількох країнах, включаючи Алжир, Лівію, Єгипет, Ємен, Марокко, Ліван та Туніс. Сторінка мала більше мільйона підписників, але потім була видалена.

Іншою відомою сторінкою Путіна, розміщеною арабською мовою, раніше керував чоловік, який також є великим прихильником сирійського лідера Башара Асада. Він привернув майже мільйон підписників, перш ніж нещодавно зник.