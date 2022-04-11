Фэйковые страницы Путина и группы "суперфанатов": как пропаганда РФ обрабатывает Facebook

В Facebook созданы многочисленные пропутинские группы, которые прославляют Россию и ее президента и пытаются создать им положительный имидж в разных уголках мира.

Источник: исследование BBC и Института стратегического диалога (ISD)

Дословно BBC: "Вторжение России в Украину было широко осуждено во многих частях света, но сеть групп в Facebook, которыми руководят люди с непонятными мотивами, хотела бы изменить представление о лидере страны.

Миллионы людей пересмотрели посты, посвященные изображению президента Владимира Путина улыбающимся, дружелюбным и миролюбивым. Это – суперфанаты Путина".

Детали: Эксперты из Института стратегического диалога (ISD) определили 10 пропутинских общественных групп, которые могут похвастаться такими именами, как "Владимир Путин – лидер всего мира".

Группы насчитывают более 650 000 членов. Они получили более 100 000 новых членов с начала вторжения 24 февраля.

Эти группы достаточно популярны и активны: за последний месяц исследователи насчитали 16 500 сообщений, получили более 3,6 миллионов взаимодействий. Там постятся фотографии и сообщения, которые прославляют Путина на разных языках, в том числе на английском, русском, фарси, арабском и кхмерском.

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Одна из Facebook-групп под названием "Владимир Путин – лидер всего мира" (на русском)

Общая цель групп, похоже, состоит в том, чтобы пропагандировать Путина как героя, противостоящего Западу с огромной международной поддержкой.

На снимках часто видно, как российский лидер "уверенно ходит, держит щенков, с тоской смотрит в камеру, отдает честь войскам и ездит верхом на множестве диких животных, включая медведей и львов".

Многие поклонники, указанные как администраторы групп, имеют дубликаты учетных записей под тем же именем, что является нарушением правил Facebook. Исследователи обнаружили не менее 100 таких аккаунтов в сети.

Ведущий исследователь Мустафа Аяд называет эту практику примером "астротурфинга" – онлайн-операции, которая с помощью несколько учетных записей создает ложное впечатление более широкой поддержки среди населения, создает искусственное общественное мнение.

Кампания по созданию видимости широкой поддержки Путина и Кремля на фоне вторжения опирается на недостоверные аккаунты, говорится в отчете ISD.

Администраторами групп являются люди из разных стран, которые пишут на разных языках. Они либо не были доступны для комментариев, либо не ответили на вопросы исследователей ISD.

Исследователи не видят явной связи этих пользователей с российскими властями, но не исключают ее.

Кроме того, исследователи обнаружили в Facebook фейковые аккаунты Владимира Путина, тогда как российский президент, по утверждению Кремля, не пользуется соцсетями. По словам его пресс-секретаря, Путину не нужны соцсети, потому что "не дают ему ничего, чего он еще не имеет".

Одна из страниц с названием Vladimir Putin имела более 3 миллионов подписчиков, пока ее не удалили за выдачу себя за другого вскоре после вторжения в Украину в конце февраля.

Значительное количество подписчиков – более 700 000 – присоединились во время пандемии, когда на странице рассказывалось о российских вакцинах против Covid.

Недавно на этой странице были размещены аргументы Кремля за войну против Украины – и многие комментаторы считали, что она содержит искренние слова российского президента.

Вскоре после вторжения на странице было объявлено, что целью операции является "миротворческая деятельность... направлена ​​только на демилитаризацию соседней страны". Этим сообщением поделились и поставили лайк более 200 000 раз.

Страница даже тегала пользователей, которых исследователи считают "суперфанами Путина". Кто за ней стоит - неизвестно, администраторы якобы находятся в России и Латвии.

Исследовательница лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) Ника Алексеева считает, что такие страницы "могут помочь укрепить общественную поддержку в иностранных странах для российской так называемой "военной операции в Украине", если их не пресекают популярные социальные сети".

DFRLab задокументировал, как одна публикация в аккаунте имитатора Путина на арабском платила за рекламу, нацеленную на пользователей в нескольких странах, включая Алжир, Ливию, Египет, Йемен, Марокко, Ливан и Тунис. Страница имела больше миллиона подписчиков, но затем была удалена.

Другой известной страницей Путина, размещенной на арабском языке, ранее руководил мужчина, который также является большим поклонником сирийского лидера Башара Асада. Он привлек почти миллион подписчиков, прежде чем недавно исчез.