У Маріуполі офіцер-прикордонник підірвав себе, щоб ворогу не дісталася радіостанція - ДПСУ

У заблокованому російськими військами Маріуполі офіцер-прикордонник ціною власного життя врятував побратимів та знищив радіостанцію, щоб вона не дісталась ворогу.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: За словами речника ДПСУ, офіцер від самого початку атаки ворога на Маріуполь разом із побратимами та іншими захисниками сил оборони міста виконував бойові завдання.

9 квітня в бою з окупантами військовий прикрив свою групу і фактично залишився сам в оточенні ворога. Офіцер, ім'я якого не розкривається, отримав поранення. Він знищив радіостанцію, щоб вона не дісталася ворогові.

Пряма мова Демченка: "Усвідомлюючи небезпеку від захоплення ворогами радіостанції, офіцер востаннє вийшов в ефір вигукнувши "Слава Україні!", після цього Герой-прикордонник підірвав себе. Вічна шана загиблому захиснику".