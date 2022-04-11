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В Мариуполе офицер-пограничник взорвал себя, чтобы враг не завладел радиостанцией - ГПСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 15:36
В Мариуполе офицер-пограничник взорвал себя, чтобы враг не завладел радиостанцией - ГПСУ
иллюстративное фото

В заблокированном российскими войсками Мариуполе офицер-пограничник ценой собственной жизни спас побратимов и уничтожил радиостанцию, чтобы она не досталась врагу.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: По словам спикера ГПСУ, офицер с самого начала атаки врага на Мариуполь вместе с сослуживцами и другими защитниками сил обороны города выполнял боевые задания.

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9 апреля в бою с оккупантами военный прикрыл свою группу и фактически остался один в окружении врага. Офицер, имя которого не раскрывается, получил ранение. Он уничтожил радиостанцию, чтобы она не досталась врагу.

Прямая речь Демченко: "Осознавая опасность от захвата врагами радиостанции, офицер в последний раз вышел в эфир выкрикнув "Слава Украине!", после этого Герой-пограничник взорвал себя. Вечная слава погибшему защитнику".

Обновлено: 18 апреля пограничники назвали имя погибшего побратима – Дашко Игорь Тарасович.

ВИДЕО ДНЯ

Своим указом от 17 апреля президент Владимир Зеленский присвоил подполковнику Дашко звание Герой Украины.

Темы: Мариуполь
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