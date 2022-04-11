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Хорватія висилає 24 співробітників посольства РФ

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 16:14
Хорватія висилає 24 співробітників посольства РФ
Фото ілюстративне: getty images

У понеділок Хорватія заявила про видворення 24 співробітників російського посольства через вторгнення Росії в Україну та "жорстоку агресію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зазначається, що серед 24 осіб, які підлягають видворенню, - 18 дипломатів.

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У міністерстві закордонних справ Хорватії повідомили, що російського посла викликали до відомства через "жорстоку агресію проти України та численні злочини, вчинені (там)".

"Російську сторону повідомили про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства Російської Федерації в Загребі", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.

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Про вислання дипломатів оголосили загалом 28 країн, не рахуючи Євросоюзу як блоку та ООН.

Найбільше росіян вислали з дипломатичних місій у Польщі та Німеччині (понад 40), Франції, Словаччині, Словенії та Італії (30 і більше).

Теми: Хорватіядипломатичні відносиниРосіясанкції
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