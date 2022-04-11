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Хорватія висилає 24 співробітників посольства РФ

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 16:14
Фото ілюстративне: getty images

У понеділок Хорватія заявила про видворення 24 співробітників російського посольства через вторгнення Росії в Україну та "жорстоку агресію".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Зазначається, що серед 24 осіб, які підлягають видворенню, - 18 дипломатів.

У міністерстві закордонних справ Хорватії повідомили, що російського посла викликали до відомства через "жорстоку агресію проти України та численні злочини, вчинені (там)".

"Російську сторону повідомили про скорочення адміністративно-технічного персоналу посольства Російської Федерації в Загребі", - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.

Про вислання дипломатів оголосили загалом 28 країн, не рахуючи Євросоюзу як блоку та ООН.

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Найбільше росіян вислали з дипломатичних місій у Польщі та Німеччині (понад 40), Франції, Словаччині, Словенії та Італії (30 і більше).

Теми: Хорватіядипломатичні відносиниРосіясанкції
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