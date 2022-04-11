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Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 16:14
фото иллюстративное: getty images

В понедельник Хорватия заявила о выдворении 24 сотрудников российского посольства из-за вторжения России в Украину и "жестокой агрессии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отмечается, что среди 24 подлежащих выдворению - 18 дипломатов.

В Министерстве иностранных дел Хорватии сообщили, что российского посла вызвали в ведомство из-за "жестокой агрессии против Украины и многочисленных преступлений, совершенных (там)".

"Российская сторона сообщила о сокращении административно-технического персонала посольства Российской Федерации в Загребе", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в целом 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.

О высылке дипломатов объявили 28 стран, не считая Евросоюза как блока и ООН.

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Больше всего россиян выслали из дипломатических миссий в Польше и Германии (более 40), Франции, Словакии, Словении и Италии (30 и более).

Темы: Хорватиядипломатические отношенияРосcиясанкции
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