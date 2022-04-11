Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 16:14
Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ
фото иллюстративное: getty images

В понедельник Хорватия заявила о выдворении 24 сотрудников российского посольства из-за вторжения России в Украину и "жестокой агрессии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отмечается, что среди 24 подлежащих выдворению - 18 дипломатов.

Реклама:

В Министерстве иностранных дел Хорватии сообщили, что российского посла вызвали в ведомство из-за "жестокой агрессии против Украины и многочисленных преступлений, совершенных (там)".

"Российская сторона сообщила о сокращении административно-технического персонала посольства Российской Федерации в Загребе", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в целом 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.

ВИДЕО ДНЯ

О высылке дипломатов объявили 28 стран, не считая Евросоюза как блока и ООН.

Больше всего россиян выслали из дипломатических миссий в Польше и Германии (более 40), Франции, Словакии, Словении и Италии (30 и более).

Темы: Хорватиядипломатические отношенияРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Хорватия
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Хорватия перехватила гражданский самолет, залетевший в ее воздушное пространство
Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Последние новости
13:42
15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
Все новости...
Реклама: