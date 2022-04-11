Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Поки не можна сказати, що ми остаточно виграли битву за Київ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 16:31
Зеленський: Поки не можна сказати, що ми остаточно виграли битву за Київ
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі зарано говорити, що битву за Київ з російськими окупантами виграно остаточно.

Джерело: глава держави в інтерв'ю американському телеканалу CBS

Пряма мова: "Я думаю, що так (відповідаючи на запитання, чи виграла Україна битву з Київ -ред.), але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна.. потім щось програти, я так не можу оцінити.

Реклама:

Я зможу це сказати тільки після того, коли ми переможемо в цій війні, коли ми звільнимо наші території.

Тому що Буча - це частина великого Києва, це Київська область. Буча, Ірпінь, Гостомель… якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву? Я не впевнений. Ми утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати".

Деталі: Зеленський сказав, що чітко, уявляє, що таке перемога України. Він зазначив, що головне – це люди, без них і в територіях немає сенсу. Перемога – це зокрема і повернення людей на вільні, відвойовані території України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КиїввійнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
Усі новини...
Реклама: