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Зеленський: Поки не можна сказати, що ми остаточно виграли битву за Київ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 квітня 2022, 16:31
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі зарано говорити, що битву за Київ з російськими окупантами виграно остаточно.

Джерело: глава держави в інтерв'ю американському телеканалу CBS

Пряма мова: "Я думаю, що так (відповідаючи на запитання, чи виграла Україна битву з Київ -ред.), але це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ. Яка ціна.. потім щось програти, я так не можу оцінити.

Я зможу це сказати тільки після того, коли ми переможемо в цій війні, коли ми звільнимо наші території.

Тому що Буча - це частина великого Києва, це Київська область. Буча, Ірпінь, Гостомель… якщо там були повністю знищені люди, чи ми виграли цю битву? Я не впевнений. Ми утримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли, я не готовий поки що сказати".

Деталі: Зеленський сказав, що чітко, уявляє, що таке перемога України. Він зазначив, що головне – це люди, без них і в територіях немає сенсу. Перемога – це зокрема і повернення людей на вільні, відвойовані території України.

Теми: КиїввійнаЗеленський
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