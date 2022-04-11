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Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 апреля 2022, 16:31
Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить, что битва за Киев с российскими оккупантами выиграна окончательно.

Источник: глава государства в интервью американскому телеканалу CBS

Прямая речь: "Я думаю, что да (отвечая на вопрос, выиграла ли Украина битву за Киев-ред.), но это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена... потом что-то проиграть, я так не могу оценить.

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Я смогу это сказать только после того, как мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории.

Потому что Буча – это часть большого Киева, это Киевская область. Буча, Ирпень, Гостомель… если там были полностью уничтожены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли я, я не готов пока сказать".

Детали: Зеленский сказал, что четко представляет, что такое победа Украины. Он отметил, что главное – это люди, без них и в территориях нет смысла. Победа – это, в частности, и возвращение людей на свободные, отвоеванные территории Украины.

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Темы: КиеввойнаЗеленский
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