Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев

Президент Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить, что битва за Киев с российскими оккупантами выиграна окончательно.

Источник: глава государства в интервью американскому телеканалу CBS

Прямая речь: "Я думаю, что да (отвечая на вопрос, выиграла ли Украина битву за Киев-ред.), но это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена... потом что-то проиграть, я так не могу оценить.

Я смогу это сказать только после того, как мы победим в этой войне, когда мы освободим наши территории.

Потому что Буча – это часть большого Киева, это Киевская область. Буча, Ирпень, Гостомель… если там были полностью уничтожены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли я, я не готов пока сказать".

Детали: Зеленский сказал, что четко представляет, что такое победа Украины. Он отметил, что главное – это люди, без них и в территориях нет смысла. Победа – это, в частности, и возвращение людей на свободные, отвоеванные территории Украины.