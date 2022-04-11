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Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали Бородянку

"Європейська правда"Понеділок, 11 квітня 2022, 16:46
Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали Бородянку
Інґріда Шимоніте й Денис Шмигаль у бородянці 11 квітня. фото: пресслужба Кму

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте відвідали Бородянку Київської області.

Про це Шмигаль написав у Телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Бородянка — одна з болючих ран на тілі України. Сьогодні відвідали звільнене смт на Київщині з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий "русскій мір" - написав Шмигаль.

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З його слів, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.

"Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах. Литва, наші європейські партнери підтримують нас на шляху встановлення справедливості", - наголосив прем'єр.

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Нагадаємо, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула дер Ляєн приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.

Також Бучу відвідав канцлер Австрії Карл Негаммер.

Теми: Київська областьЛитваШмигаль окупація
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