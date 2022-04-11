Шмигаль і прем’єрка Литви відвідали Бородянку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте відвідали Бородянку Київської області.

Про це Шмигаль написав у Телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Бородянка — одна з болючих ран на тілі України. Сьогодні відвідали звільнене смт на Київщині з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий "русскій мір" - написав Шмигаль.

З його слів, рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків.

"Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах. Литва, наші європейські партнери підтримують нас на шляху встановлення справедливості", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула дер Ляєн приїхала в Бучу разом з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем та прем'єром Словаччини Едуардом Гегером.

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Також Бучу відвідав канцлер Австрії Карл Негаммер.