Шмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку
Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетили Бородянку Киевской области.
Об этом Шмигаль написал в Телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".
"Бородянка - одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный поселок на Киевщине с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руина - это то, что несет так называемый "русский мир", - написал Шмигаль.
По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.
"Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", - подчеркнул премьер.
Напомним, на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула дер Ляен приехала в Бучу вместе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Гегером.
Также Бучу посетил канцлер Австрии Карл Негаммер.