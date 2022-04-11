Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку

"Европейская правда"Понедельник, 11 апреля 2022, 16:46
Ингрида шимоните и денис шмыгаль в бородянке 11 апреля. фото: пресс-служба кму

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетили Бородянку Киевской области.

Об этом Шмигаль написал в Телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Бородянка - одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный поселок на Киевщине с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руина - это то, что несет так называемый "русский мир", - написал Шмигаль.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.

"Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", - подчеркнул премьер.

Напомним, на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула дер Ляен приехала в Бучу вместе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Гегером.

ВИДЕО ДНЯ

Также Бучу посетил канцлер Австрии Карл Негаммер.

Темы: Киевская областьЛитваШмыгальоккупация
Главное сегодня

Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

фотоРоссия стягивает авиацию на аэродром "Липецк-2" – "Схеми"

фотоНе смог сказать "паляныця": в Ровенской области задержали россиянина с "взрывчаткой"

Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

дополнено 21:50, фотоСБУ поймала Медведчука

Президент Германии Штайнмайер подтвердил, что в Киеве считают нежелательным его визит

Все новости...
Киевская область
Разведка узнала данные россиян, которые зверствовали в Бородянке
В Украину прибыли французские жандармы: будут расследовать преступления России
За неделю в Киевской области обезврежено 11 тысяч боеприпасов – председатель ОВА
Последние новости
01:25
Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную – Шмигаль
01:05
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
00:56
Новый "чмоня": реакции украинцев на задержание Виктора Медведчука
00:47
Зеленский о россиянах: Пусть делают ХНР где-то в Хакасии, а не в Херсоне
00:47
Нидерланды задержали 20 российских яхт
00:37
Зеленский насильникам из РФ: олигарх-Медведчук не спасся, то что уж о вас говорить
00:35
"Мир должен реагировать уже сейчас" – Зеленский о применении яда в Мариуполе
00:35
Россия осталась без сантехники и части экономики:экономические итоги
00:28
Зеленский предлагает обменять Медведчука на попавших в плен украинцев
00:21
Болгария призывает к международному расследованию возможной химатаки в Мариуполе
Все новости...