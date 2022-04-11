Шмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку

Ингрида шимоните и денис шмыгаль в бородянке 11 апреля. фото: пресс-служба кму

Премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетили Бородянку Киевской области.

Об этом Шмигаль написал в Телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Бородянка - одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный поселок на Киевщине с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации российскими варварами ужасают. Смерть и руина - это то, что несет так называемый "русский мир", - написал Шмигаль.

По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов.

"Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", - подчеркнул премьер.

Напомним, на прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула дер Ляен приехала в Бучу вместе с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Гегером.

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Также Бучу посетил канцлер Австрии Карл Негаммер.